Résultat des législatives à Vitré : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - À Vitré, que vont décider les électeurs de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en attirer une portion. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 16,54% à Vitré. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 5,57% de Manon Aubry (LFI), les 6,83% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,75% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total tournant autour des 28% sur place. Pour le premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 24,6% des bulletins dans la commune.

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Vitré Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais des éléments apparaissent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Vitré entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 16% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella défait à Vitré lors des élections du 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. À Vitré, les dernières européennes ont abouti à la première place de la liste de Valérie Hayer en effet avec 21,43% des voix. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 20,04% et Raphaël Glucksmann avec 16,54%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Vitré au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du président de la République. Performance notable : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. La cheffe de la formation avait accumulé 14,57% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 41,71%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 16,75% et Marine Le Pen avec 14,57%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 24,31% contre 75,69%).

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections législatives 2024. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Vitré, cumulant 8,77% des voix sur place, contre 36,72% pour Christine Le Nabour-Cloarec (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LREM (61,99% contre 38,01% pour le RN). Christine Le Nabour-Cloarec conservait donc son avance sur place.

11:02 - Vitré : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale législative, Vitré est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 18 998 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 483 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 4 954 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 9,34% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 804 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2282,11 euros/mois, la ville aspire à un avenir prospère. Vitré manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Vitré : scrutin en cours L'analyse des élections précédentes est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Début juin, lors des européennes, sur les 14 220 inscrits sur les listes électorales à Vitré, 46,36% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 48,69% en 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,45% au premier tour et seulement 51,27% au second tour. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,71% des votants de la commune. Le taux d'abstention était de 24,72% au deuxième tour.