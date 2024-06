Résultat des législatives à Voulangis : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Un RN au sommet aussi à Voulangis début juin ? Le résultat qui est tombé lors des élections bien plus récemment encore est historique. Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble donc également pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'affichait en tête des élections européennes 2024 à Voulangis. Le bulletin a cumulé 40,55% des votes, devant Valérie Hayer à 12,6% et Raphaël Glucksmann à 10,75%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Voulangis lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 26,23% contre 26,66% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 15,95% et 11,35% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 48,94% contre 51,06%.

12:32 - Un premier tour positif pour le clan macroniste il y a deux ans Lors des dernières législatives à Voulangis, le RN finissait à la deuxième place, 24,05% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 32,53% pour Franck Riester (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche avec 54,40%. Franck Riester conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Voulangis : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Voulangis, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 499 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 120 entreprises, Voulangis se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 17,85% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 23,22% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,62% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 34,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 28,22 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Finalement, à Voulangis, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Voulangis : les législatives débutent Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des élections passées. Pendant les élections européennes de début juin, sur les 1 186 inscrits sur les listes électorales à Voulangis, 43,68% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 46,26% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,53% au premier tour et seulement 55,00% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Voulangis ? Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c'était presque un record.