En direct

19:47 - La nouvelle union de la gauche pourrait compter entre 14% et 19% à Willer-sur-Thur à l'issue de ce premier tour La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, a des chances d'en rassembler une part. Lors des européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 9,52% à Willer-sur-Thur. Un chiffre qui devrait croître dans la soirée, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 19% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Willer-sur-Thur, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 14,72% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 15 points à Willer-sur-Thur Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 15 points à Willer-sur-Thur entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera à près de 39% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un séisme aussi à Willer-sur-Thur début juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car le verdict qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. C'est en effet la liste RN de Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Willer-sur-Thur, avec 48,17% des voix (329 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 11,27%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 9,52%.

14:32 - 38,04% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Willer-sur-Thur L'élection à la présidence de la République est probablement la clé pour juger une tendance politique locale. L'élection présidentielle avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen obtenait 38,04% au 1er round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,25% et 13,14% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 9,71% des suffrages. Rebelotte pour Marine Le Pen au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 60,87%.

12:32 - Le Rassemblement national en tête au premier tour des dernières législatives à Willer-sur-Thur Le résultat des législatives au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Willer-sur-Thur. Dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription du Haut-Rhin, c'est Marion Wilhelm qui arrivait en tête au premier tour avec 31,84%. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Raphaël Schellenberger (Les Républicains) chez les électeurs avec 51,47%.

11:02 - Élections législatives à Willer-sur-Thur : un éclairage démographique Comment la population de Willer-sur-Thur peut-elle peser sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 102 habitants/km² et 46,37% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,86% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de directives sur l'emploi. Le taux de familles détenant au moins une voiture (78,86%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 639 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,29%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,02%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Willer-sur-Thur mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,64% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Willer-sur-Thur Au cours des précédents scrutins électoraux, les 1 807 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Au moment des dernières élections européennes, sur les 1 427 personnes en âge de voter à Willer-sur-Thur, 50,88% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 54,15% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 55,41% au premier tour et seulement 59,32% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Willer-sur-Thur cette année ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 27,06% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 25,21% au deuxième tour.