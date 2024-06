Résultat des législatives à Winnezeele : l'élection 2024 en direct

14:53 - Nouvelle offensive pour le RN à Winnezeele ?

Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un précédent clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le RN arrivait en première position à Winnezeele au début des élections législatives 2022. C'est en effet Pierrick Berteloot qui se plaçait en tête au premier tour avec 29,18% dans la commune, qui votait pour la 15ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 62,61%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,39%.