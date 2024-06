Résultat des législatives à Bailleul : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Bailleul, qui va profiter du vote Nupes ? La Nupes, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait obtenu 12,12% à Bailleul il y a quelques jours. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 4,93% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,34% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,48% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme tournant autour des 23% sur place. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes s'était par ailleurs arrogée la première place avec 24,51% des suffrages dans la localité, où elle était incarnée par Emilie Ducourant.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 8 points à Bailleul Que conclure de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Bailleul entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 31% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Bailleul le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives fera probablement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Le 9 juin en effet, à Bailleul, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a pris la première place, cumulant 39,33% des suffrages devant Valérie Hayer à 14,47% et Raphaël Glucksmann à 12,12%. Ce qui correspond à 2232 votes dans la localité.

14:32 - 31% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Bailleul C'est incontestablement l'élection présidentielle qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Bailleul pendant la présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 31% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,99% et 16,65% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 5,7% des voix. Avec 47,41%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,59%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Bailleul ? Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un précédent précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Lors des dernières législatives à Bailleul, le RN finissait à la deuxième place, 23,58% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 24,51% pour Emilie Ducourant (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (51,25%). Emilie Ducourant remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Démographie et politique à Bailleul, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale législative, Bailleul se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 14 869 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 904 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 611 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (82,83%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Bailleul abrite une communauté diversifiée, avec ses 256 résidents étrangers, soit 1,70% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, 39,94% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 205,19 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Bailleul, les problématiques locales rejoignent celles de la France.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Bailleul Comment votent le plus souvent les citoyens de cette agglomération ? Pendant les dernières européennes, sur les 10 828 inscrits sur les listes électorales à Bailleul, 45,76% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 45,65% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,16% au premier tour et seulement 54,49% au deuxième tour. Pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 25,91% dans l'agglomération, à comparer avec une abstention de 24,39% au second tour.