Résultat des législatives à Eecke : l'élection 2024 en direct

14:53 - Un RN déjà favori au premier tour

Analyser le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de l'élection du jour. Les législatives avaient donné un excellent score pour le RN à Eecke. On retrouvait en effet Pierrick Berteloot en tête au premier tour, avec 24,52% dans la ville, qui votait pour la 15ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 53,74%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,26%.