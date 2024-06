Résultat des législatives à Haverskerque : l'élection 2024 en direct

En direct

15:37 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Haverskerque au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen avait fini première avec 37,42% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Haverskerque. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,22% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,88%. Haverskerque n'offrait qu'une quatrième place à Jean Lassalle, avec 4,66% des voix. La cheffe du RN s'imposait finalement au second round dans la ville avec 53,69%, devant Emmanuel Macron à 46,31%.

12:32 - Quel score à Haverskerque pour le Rassemblement national aux élections législatives ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très instructif. Le RN tirait son épingle du jeu à Haverskerque il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Pierrick Berteloot en tête au premier tour, avec 31,16% dans la ville, partie intégrante de la 15ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 59,38%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,63%.

11:02 - Démographie et politique à Haverskerque, un lien étroit Quel portrait faire d'Haverskerque, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 401 habitants répartis dans 626 logements, ce village présente une densité de 159 hab par km². Ses 64 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 440 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 16,69% des résidents sont des enfants, et 8,38% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 42,01% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 40,91% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 424,40 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Haverskerque, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives débutent à Haverskerque : la participation en question À Haverskerque (59660), l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif sera à n'en pas douter le niveau de participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,96% au premier tour et seulement 52,78% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, c’était plus qu’en 2017. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 25,45% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 22,95% au deuxième tour.