Résultat des législatives à Arnèke : l'élection 2024 en direct

11:02 - Arnèke : législatives et dynamiques démographiques

Dans la ville d'Arnèke, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent les résultats des législatives. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 30,84% ont 60 ans et plus. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (81,56%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 620 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,49%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (10,23%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Arnèke mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 45,77% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.