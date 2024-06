Résultat des législatives à Merris : l'élection 2024 en direct

Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Merris en 2022 lors des législatives. Dans la commune, qui votait pour la 15ème circonscription du Nord, c'est Pierrick Berteloot qui démarrait en pôle position au premier tour avec 24,36%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 59,64%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,36%.

11:02 - Les données démographiques de Merris révèlent les tendances électorales

Dans la commune de Merris, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des législatives. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 16,95% des résidents sont des enfants, et 25,57% de 60 ans et plus. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (91,43%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 440 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,73%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,35%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Merris mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,19% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.