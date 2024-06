Résultat des législatives au Doulieu : l'élection 2024 en direct

En direct

15:37 - Le Doulieu avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 27,07% contre 32,64% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,74% et 7,64% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 42,77% contre 57,23%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le RN en 2022 Le résultat obtenu par le RN sera très commenté au niveau local pour ces élections 2024. Les législatives 2022 avaient abouti à un très bon démarrage pour le Rassemblement national au Doulieu. On retrouvait en effet Pierrick Berteloot devant ses concurrents au premier tour, avec 25,67% dans la ville, qui votait pour la 15ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 51,90%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,10%.

11:02 - Le Doulieu : quand les données démographiques façonnent les urnes Quelle influence la population du Doulieu exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 123 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,31%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (8,93%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 631 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,04%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,41%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction au Doulieu mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,33% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Législatives précédentes au Doulieu : retour sur la participation électorale Au Doulieu, le niveau d'abstention sera indéniablement l'un des critères décisifs du scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,65% au premier tour et seulement 45,88% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, 16,56% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 15,61% au deuxième tour.