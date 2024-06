Résultat des législatives à Hazebrouck : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Hazebrouck ? La Nupes faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Hazebrouck, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,67% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment atteint 10,49% à Hazebrouck le 9 juin. Mais la gauche pourrait faire plus ce dimanche soir, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 19% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a nettement progressé à Hazebrouck Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison de résultats. Mais des tendances apparaissent… La progression du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Hazebrouck entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 33% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 41,18% à Hazebrouck il y a trois semaines Les résultats de ce dimanche 30 juin pourraient encore plus s'approcher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail, 3334 électeurs d'Hazebrouck ont en effet préféré la liste RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a attiré ainsi 41,18% des votes face à Valérie Hayer à 15,71% et Raphaël Glucksmann à 10,49%.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Hazebrouck L'élection suprême est incontestablement la référence pour estimer une préférence politique locale. La présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen écrasait le match avec 32,63% au 1er tour contre 28,27% pour Emmanuel Macron et 17,68% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 4,86% des voix pour sa part. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, la candidate du RN finissait aussi première avec 50,62%.

12:32 - Quel verdict pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Hazebrouck ? Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN tirait son épingle du jeu à Hazebrouck. C'est en effet Pierrick Berteloot qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 25,91% dans la commune, qui votait pour la 15ème circonscription du Nord. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Emilie Ducourant (LFI-PS-PC-EELV) chez les électeurs avec 50,14%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Hazebrouck Dans la commune d'Hazebrouck, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des législatives. Avec une densité de population de 828 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 13,54%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (75,61%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 7 617 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,22%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,46%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Hazebrouck mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,42% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Leçons à tirer de l'abstention aux élections législatives à Hazebrouck L'abstention constituera indéniablement l'une des clés des législatives à Hazebrouck. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,56% au premier tour et seulement 55,92% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 16 769 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 27,17% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 28,6% au premier tour.