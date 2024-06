Résultat des législatives à Saint-Sylvestre-Cappel : l'élection 2024 en direct

A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national aux législatives sera très observé. Les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très bon score pour le RN à Saint-Sylvestre-Cappel. On retrouvait en effet Pierrick Berteloot en tête au premier tour, avec 30,89% dans la ville, qui faisait partie de la 15ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 59,17%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,83%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Saint-Sylvestre-Cappel : un regard sur la démographie locale

Quelle influence la population de Saint-Sylvestre-Cappel exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec 33% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,1%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (78,03%) met en avant l'importance des questions d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (83,91%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 515 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,04%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,73%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Sylvestre-Cappel mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,09% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.