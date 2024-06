Résultat des législatives à Neuf-Berquin : l'élection 2024 en direct

A l'échelle locale, le résultat du RN lors de ces législatives sera très scruté. Le Rassemblement national se hissait en première position à Neuf-Berquin lors des législatives 2022. C'est en effet Pierrick Berteloot qui arrivait en tête au premier tour avec 34,28% dans la commune, partie intégrante de la 15ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 56,46%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,54%.

11:02 - Dynamique électorale à Neuf-Berquin : une analyse socio-démographique

Dans les rues de Neuf-Berquin, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 403 habitants répartis dans 565 logements, ce bourg présente une densité de 190 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 57 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 731 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (90,27%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 36,79% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 47,69% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 69,62 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Neuf-Berquin incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.