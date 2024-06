Résultat des législatives à Bavinchove : l'élection 2024 en direct

Il y a deux ans, lors des législatives à Bavinchove, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 20% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 36,00% pour Stephane Dieusaert (Les Républicains) au premier tour. Au second, il triomphait pourtant avec 60,95% des votes, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (39,05%). C'est ainsi Pierrick Berteloot chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Bavinchove et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

Dans la commune de Bavinchove, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 114 hab/km² et un taux de chômage de 11,16%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (15,51%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 389 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,22%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,46%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bavinchove mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,56% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.