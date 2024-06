En direct

19:52 - Le Front populaire va-t-il bénéficier du vote Nupes à Wittelsheim ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Wittelsheim, le binôme Nupes avait en effet cumulé 17,33% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 8,39% à Wittelsheim début juin. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 20% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 10 points à Wittelsheim Que déduire de tous ces chiffres ? La progression du RN, qui se monte déjà à 10 points à Wittelsheim entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut penser que le RN sera à près de 40% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Wittelsheim le 9 juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est évocateur. Si on se penche sur le détail, 1995 votants de Wittelsheim ont en effet été séduits par le RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella enregistrait 49,25% des suffrages devant Valérie Hayer à 9,85% et Manon Aubry à 9,33%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Wittelsheim au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini première avec 38,43% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Wittelsheim. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 19,19% et Emmanuel Macron troisième avec 19,04%. Wittelsheim n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 7,97% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 61,03%, devant Emmanuel Macron à 38,97%.

12:32 - Quel verdict pour le RN au premier tour à Wittelsheim ? Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Wittelsheim il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Marion Wilhelm en tête au premier tour, avec 34,03% dans la ville, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Haut-Rhin. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 54,98%, devant le binôme Les Républicains à 45,02%.

11:02 - Analyse socio-économique de Wittelsheim : perspectives électorales Comment la population de Wittelsheim peut-elle peser sur les résultats des législatives ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 25,93% de 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 789 euros par an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 3 225 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,74%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,4%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Wittelsheim mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,63% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Wittelsheim ? Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 10 465 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 45,94% des inscrits sur les listes électorales de Wittelsheim. Le taux de participation était de 44,47% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 37,22% au premier tour. Au second tour, 34,54% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 72,34% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 70,17% au deuxième tour, c'est-à-dire 6 110 personnes.