Résultat des législatives à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux : l'élection 2024 en direct

08:59 - Les législatives à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux ont lieu aujourd'hui

Pour faire leur devoir électoral, les votants de la commune pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. En ce 30 juin 2024, les électeurs de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux ont déjà glissé leur dernier bulletin dans une urne électorale il y a trois semaines, à l'occasion des élections européennes. En 2022, lors des précédentes législatives, 89 sièges de députés avaient été accordés au parti de Jordan Bardella à l'Assemblée, et 245 pour 'Ensemble pour la majorité présidentielle'. Ce scrutin est une nouvelle opportunité pour les candidats de l'union des gauches (LFI, PS, Ecologistes, PC, etc.) de se démarquer auprès des citoyens de la commune. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.