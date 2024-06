Résultat des législatives à Sainte-Néomaye : l'élection 2024 en direct

08:59 - Tenez-vous informé sur les élections législatives à Sainte-Néomaye

Le premier tour des législatives 2024 est organisé ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de désigner les 577 parlementaires de l'Assemblée nationale élus pour 5 ans. En 2022, les élections législatives précédentes ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où le président Macron a été réélu pour un second mandat. Cette élection est l'occasion idéale pour les candidats de la majorité présidentielle de se distinguer auprès des citoyens de la ville. Sachez également que l'unique bureau de vote de la localité de Sainte-Néomaye fermera ses portes à 18 heures pour le dépouillement. Pour connaître les résultats du premier tour à Sainte-Néomaye, rendez vous ici à partir de 20h.