Résultat des législatives à Terssac : l'élection 2024 en direct

09:00 - Jusqu'à quelle heure voter à Terssac (81150) ?

Pour voter, les votants de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Terssac. Pour les législatives, les 577 députés de l'Assemblée nationale vont être désignés lors d'un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Plus précisément, ce 30 juin, les citoyens français doivent se décider entre les différents candidats qui se présentent dans leur circonscription législative. En 2022, l'élection avait abouti à un parlement morcellé, le président ne disposant que d'une majorité relative. Ce scrutin est le moment idéal pour les candidats du bloc de gauche de faire rayonner leur parti auprès des habitants de la ville. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.