Résultat des législatives à Touquin : l'élection 2024 en direct

08:59 - Premier tour des législatives à Touquin : horaires du bureau de vote

Ce dimanche, cela fait seulement trois semaines que les 926 électeurs de Touquin ont participé aux élections européennes marquées par la victoire du Rassemblement national. Il y a deux ans, lors des précédentes législatives, 89 sièges avaient été accordés au Rassemblement national à l'Assemblée, et 245 pour la majorité présidentielle. Parmi les forces en présence dans la 4ème circonscription de Seine-et-Marne, qui arrivera à capter le plus de voix à Touquin ? Pour voter, les citoyens de la commune seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Touquin. Pour recevoir les résultats des élections législatives à Touquin dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Activer les alertes résultats' situé en haut de page.