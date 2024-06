Résultat des législatives 2024 à Vigny (95450) – 1er tour [EN DIRECT]

29/06/24 08:53

Jusqu'où ira le Rassemblement national à Vigny lors des législatives ?

Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Le RN ne convainquait pas à Vigny en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18.06% au premier tour, contre 25.33% pour Emilie Chandler (Ensemble !), Vigny étant partie intégrante de la 1ère circonscription du Val-d'Oise. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Emilie Chandler (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au sommet localement.

Marine Le Pen était deuxième pour sa part au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune quelques mois plus tôt, avec 18.07% contre 30.44% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour, avec 37.54% contre 62.46%.

Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme logique au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée aux européennes à Vigny. Ladite liste glanait 30.71% des voix, soit 148 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 16.18% et Raphaël Glucksmann à 13.07%.

Difficile de mettre en perspective cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes directions se distinguent… Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 10,51 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.