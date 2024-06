Résultat des législatives à Chapet : l'élection 2024 en direct

08:59 - Quels sont les horaires du bureau de vote de Chapet ?

Des élections législatives sont organisées ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but d'élire les 577 représentants de l'Assemblée nationale élus pour cinq ans. Pour mémoire, les précédentes législatives suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Cette fois encore, il y aura deux tours pour désigner les candidats des différentes factions politiques à Chapet, comme dans tout le pays. Pour voter, les citoyens de la ville seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Chapet. Cliquez sur le bouton 'Activer les alertes résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Chapet dès leur publication.