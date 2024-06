Résultat des législatives à Dompaire : l'élection 2024 en direct

09:01 - Journée électorale à Dompaire : les horaires du bureau de vote

Pour voter, les votants de la commune sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Dompaire. Ce dimanche, les Français se sont déjà déplacés pour un scrutin électoral il y a trois semaines, à l'occasion des européennes qui ont abouti à la dissolution de l'Assemblée législative. En 2022, lors des précédentes législatives, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale a décroché 131 sièges dans l'Hémicycle, tandis que le RN en grapillait 89. Ce scrutin est l'occasion pour les candidats du Nouveau Front populaire (LFI, PS, Ecologistes, PC, etc.) de se distinguer auprès des habitants de la commune. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.