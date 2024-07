Résultat des législatives 2024 à Châtenois (88170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont se transférer les électeurs de la gauche à Châtenois ? Avec plus de 28% des suffrages au niveau national au terme du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nupes. Un score qui pourrait le placer en position de contester la victoire annoncée du RN au second tour. A l'issue du premier tour des législatives dimanche dernier, à Châtenois, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,24% des votes dans la commune. Un score plus élevé en comparaison des 20,44% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement séduit à Châtenois Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour ces élections. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 20 points ici entre 2022 et 2024. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN termine vainqueur à Châtenois ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Châtenois Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera ainsi observé au prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a peut-être la possibilité de s'imposer. Il y a deux ans, lors des législatives à Châtenois, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 21,43% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 23,81% pour Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 60,65%. Jean-Jacques Gaultier conservait donc son avance sur place.

20:05 - Sébastien Humbert (Rassemblement National) déjà devant avec 41,43% à Châtenois aux législatives Sébastien Humbert (Rassemblement National) a rassemblé 41,43% des suffrages à Châtenois le 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives. Un score qui lui a permis de passer devant Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) et François-Xavier Wein (Nouveau Front populaire) avec respectivement 32,63% et 21,24% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Sébastien Humbert rassemblant cette fois 48,02%, devant Jean-Jacques Gaultier avec 31,91% et François-Xavier Wein avec 16,02%.

19:21 - Résultats à Châtenois : quelles conclusions tirer des taux d'abstention ? Au cours des dernières années, les 1 748 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Châtenois, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 était de 36,41%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, parmi les 1 090 inscrits sur les listes électorales à Châtenois, 48,81% étaient en effet restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 47,41% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle représentait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Châtenois lors du second round des législatives ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Châtenois, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la localité, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 36,41%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,38% au premier tour et 56,86% au second tour. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 28,43% des électeurs dans la localité avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 29,6% au deuxième tour. Les jeunes générations manifestent souvent une désaffection pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Châtenois ?

17:29 - Châtenois aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Châtenois façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec un taux de chômage de 14,31% et une densité de population de 97 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (26,46%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 514 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,01% et d'une population étrangère de 8,49% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Châtenois mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,18% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.