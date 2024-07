Résultat des législatives 2024 à Bulgnéville (88140) – 2e tour [PUBLIE]

La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, l'ensemble a obtenu 28,06% des suffrages au niveau national alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Ce premier pointage apparaît comme élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Bulgnéville, le binôme Front populaire a pour sa part glané 17,46% des votes dans la localité. Un score qui a fortement progressé en comparaison des 10,44% de la Nupes au premier tour en 2022.

Le score en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera une des clés pour ces élections des députés au niveau local. La progression du parti, qui se monte déjà à 35 points à Bulgnéville entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

À Bulgnéville, l'une des clés de ces élections législatives est indiscutablement l'étendue de la participation. Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Bulgnéville s'élevait à 68,92%, dimanche dernier. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 59,94% au premier tour. Au second tour, 49,64% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Bulgnéville ? Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 76,46% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote, contre un taux de participation de 76,01% au premier tour, ce qui représentait 938 personnes. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique pourrait pousser les citoyens de Bulgnéville à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Bulgnéville

Quel impact aura la population de Bulgnéville sur les résultats des législatives ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 25,57% ont 60 ans et plus. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (81,57%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 745 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,59%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,69%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Bulgnéville mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,63% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.