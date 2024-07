Résultat des législatives 2024 à Darney (88260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Darney, qui va faire main basse les voix de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au Nouveau Front populaire lors de ce second tour des élections ou se transférer vers une autre candidature ? Le bloc a glané 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 17,62% des bulletins à Darney. Il a donc fait progresser la gauche par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus).

20:58 - Une progression impressionnante du RN à Darney en 2 ans L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix aux législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà gagné 18 points sur place entre 2022 et 2024. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour le Rassemblement national au second tour à Darney ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera en conséquence très observé au niveau local pour le second tour de ces élections. Le Rassemblement national va-t-il encore gagner à Darney, comme lors des législatives 2022 ? Les élections législatives avaient déjà donné lieu à un joli résultat pour le RN à l'époque à Darney. Dans la commune, c'est Sébastien Humbert qui démarrait en pôle position au premier tour avec 28,10%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 53,46%, devant le binôme Les Républicains à 46,54%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Avec 46,61% des votes, Sébastien Humbert (Rassemblement National) a pris la pôle position à Darney, dimanche 30 juin au soir du 1er tour des législatives. En 2e position, Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) captait 32,79%. A la troisième position, François-Xavier Wein (Front populaire) récupérait 17,62% des votants. Sébastien Humbert était aussi en tête dans la 4ème circonscription des Vosges dans son ensemble, avec cette fois 48,02%, devant Jean-Jacques Gaultier avec 31,91% et François-Xavier Wein avec 16,02%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Darney : un taux de participation inattendu ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette localité lors des dernières consultations politiques ? Le premier tour des élections législatives 2024 à Darney a connu un pourcentage d'abstention de 32,55%, plus bas de 9 points que celui des dernières élections européennes. Au moment du dernier scrutin européen, parmi les 558 personnes en âge de voter à Darney, 41,22% avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 46,13% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle représentait 20% à 12 h et 45% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - À Darney, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? À Darney, l'un des facteurs décisifs des législatives est à n'en pas douter le taux de participation. Le pourcentage de participation à Darney s'élevait à 67,45% pour le premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,25% au premier tour et 48,25% au deuxième tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 601 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 74,88% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 73,71% au premier tour, c'est-à-dire 443 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique sont capables d'avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants de Darney.

17:29 - Démographie et politique à Darney, un lien étroit Dans la commune de Darney, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec 24% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 14,29%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (52,04%) met en relief le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (44,66%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 314 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,50%) et le nombre de résidences HLM (20,2% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Darney mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 12,71% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.