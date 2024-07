Résultat des législatives 2024 à la Vôge-les-Bains (88240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont se diriger les électeurs du Front populaire à la Vôge-les-Bains ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (moins de 26% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des législatives dimanche dernier, à la Vôge-les-Bains, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 16,08% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 17,8% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Qui peut vaincre le RN à la Vôge-les-Bains ? Le résultat du Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. La progression du RN est déjà forte à la Vôge-les-Bains entre le score du mouvement en 2022 (34,39%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (49,33%), de l'ordre de 15 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de députés donnant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, bien plus que les 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver gagnant localement ce 7 juillet, si la dynamique se poursuivait sur le même rythme que pour les élections européennes, avec un petit coup de pouce dans les reports de voix.

20:29 - Un Rassemblement national encore favori ce dimanche A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national aux législatives 2024 sera ainsi très commenté. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le RN va-t-il de nouveau gagner à la Vôge-les-Bains ? A l'époque pour les législatives, le Rassemblement national parvenait déjà à tirer son épingle du jeu à la Vôge-les-Bains. Dans la commune, c'est Sébastien Humbert qui s'imposait au premier tour avec 34,39%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 53,83%, devant le binôme Les Républicains à 46,17%.

20:05 - Déjà 49,33% pour le RN à la Vôge-les-Bains aux élections législatives Grâce à 49,33% des bulletins de vote, Sébastien Humbert (Rassemblement National) a pris la tête à la Vôge-les-Bains, le 30 juin dernier lors du 1er round de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) et François-Xavier Wein (Nouveau Front populaire) avec 28,54% et 16,08% des votants. C'est aussi Sébastien Humbert qui achevait ce premier tour en tête dans la 4ème circonscription des Vosges dans son ensemble, avec cette fois 48,02%, devant Jean-Jacques Gaultier avec 31,91% et François-Xavier Wein avec 16,02%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à la Vôge-les-Bains ? L'observation des scrutins électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à la Vôge-les-Bains a été de 35,68%, moins élevé de 12 points que celui des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, 47,13% des inscrits sur les listes électorales de la Vôge-les-Bains (88) avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 42,61% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle atteignait 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - À la Vôge-les-Bains, le score de l'abstention à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 sera un élément décisif À la Vôge-les-Bains, l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement le taux d'abstention. Le pourcentage de participation à la Vôge-les-Bains pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 64,32%, dimanche dernier. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 73,93% des électeurs inscrits dans la commune avaient participé au vote, contre un taux de participation de 75,9% au deuxième tour, ce qui représentait 1 011 personnes. En proportion, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,83% au premier tour. Au second tour, 51,2% des votants ont exercé leur droit de vote.

17:29 - Analyse socio-économique de la Vôge-les-Bains : perspectives électorales Comment les habitants de la Vôge-les-Bains peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? Dans la localité, 13,15% des résidents sont des enfants, et 12,08% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (51,91%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 677 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (21,52%) et le nombre de résidences HLM (7,26% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 29,82%, comme à la Vôge-les-Bains, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.