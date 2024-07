Résultat des législatives 2024 à Vincey (88450) – 2e tour [PUBLIE]

La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont plus de 28% des suffrages qu'a obtenus le bloc au niveau national, contre moins de 26% pour la Nupes en 2022. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Vincey, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,59% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 19,1% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 21 points à Vincey

Le résultat obtenu par le RN sera très observé au niveau local pour cette élection législative. Alors qu'au niveau de la France, les scores du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 21 points sur place entre 2022 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN arrive vainqueur à Vincey ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.