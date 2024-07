Résultat des législatives 2024 à Portieux (88330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Portieux, que vont choisir les supporters du Front populaire ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 14,18% des voix à Portieux. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 18,75% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Une évolution notable du Rassemblement national à Portieux en 2 ans La fraction d'électeurs de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un enjeu pour cette élection du Parlement 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà récupéré 18 points ici entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour le RN aux élections législatives à Portieux ? Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera ainsi analysé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Portieux ? Les législatives avaient également donné lieu à un joli résultat pour le RN à l'époque à Portieux. On retrouvait en effet Sébastien Humbert en tête au premier tour, avec 36,46% dans la cité. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 52,84%, devant le binôme Les Républicains à 47,16%.

20:05 - Quel score pour le RN aux élections législatives à Portieux ? Selon les toutes dernières projections dévoilées entre les deux tours, l'alliance RN-LR pourrait décrocher pas loin de 250 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. Le camp de gauche devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste conserveraient entre 95 et 125 députés. Il faudra bien évidemment tenir compte des spécificités locales. Avec 54,79% des voix, Sébastien Humbert (Rassemblement National) a pris la pôle position à Portieux, le 30 juin à l'occasion du 1er round de la législative. Un résultat qui lui a permis de précéder Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) et François-Xavier Wein (Front populaire) avec 27,97% et 14,18% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 4ème circonscription des Vosges, Sébastien Humbert glanant cette fois 48,02%, devant Jean-Jacques Gaultier avec 31,91% et François-Xavier Wein avec 16,02%.

19:21 - Législatives 2024 à Portieux : un taux de participation inattendu ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette localité lors des dernières consultations politiques ? Le 30 juin dernier, 33,12% des électeurs de Portieux n'ont pas voté au premier round des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, parmi les 803 inscrits sur les listes électorales à Portieux, 46,08% avaient effectivement déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 47,02% lors des européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% à midi et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation est attendue tout autant que les résultats des législatives 2024 à Portieux À Portieux, le niveau de participation constitue immanquablement un critère crucial des législatives. Le pourcentage de participation à Portieux pour le premier tour des législatives 2024 était de 66,88%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,43% au premier tour et 47,04% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Portieux ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 76,45% des électeurs dans la ville avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 77,46% au second tour, soit 615 personnes. Les jeunes expriment fréquemment une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Portieux ?

17:29 - Portieux : démographie, élections et stratégies politiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Portieux, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 222 habitants répartis dans 557 logements, ce village présente une densité de 160 hab par km². Ses 33 entreprises démontrent une économie florissante. Dans le village, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,86% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 24,61% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 44,44% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 148,66 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Portieux, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.