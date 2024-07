Résultat des législatives 2024 à Liffol-le-Grand (88350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les orphelins du Front populaire font envie Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 15,97% des suffrages à Liffol-le-Grand. Un score qui n'a pas vraiment bougé en comparaison des 15,04% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a grapillé 26 points à Liffol-le-Grand L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 26 points à Liffol-le-Grand entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN finisse vainqueur à Liffol-le-Grand ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives 2024 à Liffol-le-Grand Sébastien Humbert (Rassemblement National) a obtenu 53,34% des voix à Liffol-le-Grand dimanche 30 juin dernier, pour le 1er round de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) et François-Xavier Wein (Front populaire) avec respectivement 28,39% et 15,97% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Sébastien Humbert accumulant cette fois 48,02%, devant Jean-Jacques Gaultier avec 31,91% et François-Xavier Wein avec 16,02%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Liffol-le-Grand lors des derniers scrutins L'étude des résultats des précédents scrutins électoraux est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité. Comme noté dans la précédente publication, la participation au premier tour des élections législatives à Liffol-le-Grand était de 66,58%, plus forte de 12 points que celle des dernières européennes. Lors du scrutin européen de début juin, sur les 1 502 inscrits sur les listes électorales à Liffol-le-Grand, 54,19% s'étaient effectivement rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 52,73% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Le score de l'abstention au second tour des législatives 2024, un élément essentiel à Liffol-le-Grand ? À Liffol-le-Grand, la participation constitue sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, dimanche, 33,42% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 26,91% des personnes en âge de voter dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 27,02% au second tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,78% au premier tour. Au second tour, 56,68% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote.

17:29 - Les données démographiques de Liffol-le-Grand révèlent les tendances électorales À Liffol-le-Grand, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Avec 38,23% de population active et une densité de population de 63 hab/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 13,41% pourrait agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (70,75%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 681 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (21,14%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,26%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Liffol-le-Grand mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 12,32% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.