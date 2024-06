Résultat des législatives à Husseren-Wesserling : l'élection 2024 en direct

08:57 - Restez informé sur les élections législatives à Husseren-Wesserling

Le bureau de vote de la ville de Husseren-Wesserling est ouvert de 8 heures à 18 heures pour permettre aux électeurs de décider. Des législatives anticipées sont organisées ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre de renouveler les 577 députés de l'Assemblée législative. Pour mémoire, les précédentes élections législatives suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les liste en présence dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin, qui réussira à capter le plus de voix à Husseren-Wesserling (68470) ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.