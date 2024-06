Résultat des législatives à Munchhouse : l'élection 2024 en direct

08:57 - Législatives à Munchhouse : les horaires du bureau de vote

En réponse à la large victoire du Rassemblement National aux européennes, le chef de l'État a annoncé des législatives anticipées à Munchhouse et dans tout l'Hexagone. Le dernier scrutin législatif dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin a été organisé en 2022, quelques semaines après la victoire d'Emmanuel Macron sur Marine Le Pen. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Rassemblement national, du bloc présidentiel, du Nouveau Front populaire (LFI, PS, Ecologistes, Communistes...) parviendra à mobiliser le plus grand nombre de voix à Munchhouse (68740) ? Pour voter, les habitants de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Munchhouse. Activez gratuitement les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Munchhouse dès leur publication.