Résultat des législatives à Paris - Election 2022 (75000) [EN DIRECT]

12/06/22 01:46

Résultat des élections législatives 2022 à Paris

Les élections législatives 2022 auront lieu à Paris comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats aux législatives à Paris

Candidats dans la 1ère circonscription de Paris

Tête de liste Liste Liliane Delwasse Ecologistes Morgane Chedhomme Rassemblement National Laurence Boulinier Divers extrême gauche Dominique Tourte Divers gauche Sylvain Maillard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Vincent Baladi Les Républicains Manon Chaumette Union des Démocrates et des Indépendants David Attia Reconquête ! Juliane Faux Régionaliste Catherine Lecuyer Divers droite Thomas Luquet Nouvelle union populaire écologique et sociale Annie Paris Divers gauche

Candidats dans la 2ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste Marine Rosset Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Pierre Lecoq Les Républicains Daniel Assayag Divers Isabelle Gilbert Reconquête ! Quitterie de Villepin Divers Charline Joliveau Divers extrême gauche Adrien Frantz Divers extrême gauche André Rougé Rassemblement National Gilles Le Gendre Ensemble ! (Majorité présidentielle) Karine Dreyfuss Ecologistes Elise Magne Divers

Candidats dans la 3ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste Marie-Emilie Euphrasie Rassemblement National Laurent Burtaire Divers extrême gauche Laurent Baffie Ecologistes Christine Michalet Divers Ayodele Ikuesan Divers gauche Alix Bougeret Les Républicains Stanislas Guerini Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marguerite Plantevin Divers extrême gauche Cécile Fischer Reconquête ! Léa Balage El Mariky Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 4ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste Dayana Bonilla Ecologistes Jérôme Perreau Divers centre Karim Britel Divers droite Astrid Panosyan-Bouvet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Natalie Depraz Nouvelle union populaire écologique et sociale Chantal Eclou Ecologistes Annie Marcelle Mauricette Lavenier Rassemblement National Garen Shnorhokian Reconquête ! Francine Freudberg Divers centre Adrien Touati Divers Pierre Lévenard Divers extrême gauche Kevin Guillas-Cavan Divers gauche Brigitte Kuster Les Républicains

Candidats dans la 5ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste Assia Meddah Parti radical de gauche Arnaud Abel Divers centre Annaëlle Gille Union des Démocrates et des Indépendants Marguerite Vogt Rassemblement National Pierre Maurin Divers droite Yann Gautier Reconquête ! Elise Fajgeles Ensemble ! (Majorité présidentielle) Monique Dabat Divers extrême gauche Jean Ballon Ecologistes Julien Bayou Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Jeanne Jouveau Divers

Candidats dans la 6ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste Marie Rosette Huynh Thi (bozzi) Rassemblement National Laurence Bonzani Ecologistes Julien Bargeton Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sophia Chikirou Nouvelle union populaire écologique et sociale Victor Meldener Reconquête ! Yasmin Berrouba Divers centre Anne-Catherine Godde Divers extrême gauche Jean-Christophe Martin Les Républicains Jennifer Borsellino Divers Yves Fremion Ecologistes Charles Dupuy Divers extrême gauche Romain Van Den Broucke Ecologistes

Candidats dans la 7ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste Aurélia Petit Divers extrême gauche Clément Beaune Ensemble ! (Majorité présidentielle) Philippe Mazuel Divers gauche Isabelle Dite Cindy'Lee Laeng Divers Louis Claudio Divers centre Rodrigue Flahaut-Prevot Parti radical de gauche Constance Delétang Reconquête ! Gaspard Chameroy Ecologistes Thomas Moulins Ecologistes Caroline Mecary Nouvelle union populaire écologique et sociale Aurélien Véron Les Républicains Naïma Moghir Ecologistes Anne Hélène Janine Marie Daguenel (nguyen Cong Duc) Rassemblement National

Candidats dans la 8ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste Marie-Noelle Blondel Divers centre Grégory Ritrovato Divers Laurence Volbart Ecologistes Crystal Duponcel Droite souverainiste Vanessa Lancelot Rassemblement National Nezha Kobbi Ecologistes Manuel Lutz Divers Valérie Montandon Les Républicains Marie-Claude Giraud Divers gauche Anne Bernon Divers extrême gauche Jannick Trunkenwald Reconquête ! Laëtitia Avia Ensemble ! (Majorité présidentielle) Eva Sas Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 9ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste Béatrice Cossart Ecologistes Jean-Baptiste Olivier Les Républicains Florence Bedague Divers extrême gauche Farid Nechadi Divers gauche Pierre Beyssac Divers David Meyer Reconquête ! Éric Gloess Divers extrême gauche Sandrine Rousseau Divers droite Buon Tan Ensemble ! (Majorité présidentielle) Carole Isabelle Gabrielle Roussel Rassemblement National Laurent Miermont Divers gauche Irène Labus Droite souverainiste Sandrine Rousseau Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 10ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste Anne-Christine Lang Ensemble ! (Majorité présidentielle) Rodrigo Arenas Nouvelle union populaire écologique et sociale Michel Abdul Wahid Goldstein Divers centre Jacqueline Deneuve Divers centre Anne-Sophie Hongre Reconquête ! Wallerand de Saint Just Rassemblement National Margarita Modroño Rodriguez Divers gauche Sophie Tissier Divers Vincent Vautier Divers extrême gauche Myriam Muet Union des Démocrates et des Indépendants Simon Nordmann Ecologistes Olivia Baille Divers extrême gauche Francis Sando Divers droite Khalid Hamdani Ecologistes Habib Shoukry Les Républicains Deza Nguembock Divers gauche Hania Mooradun Rumjaun Ecologistes Thomas Sellier Divers

Candidats dans la 11ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste Marie-Thérèse-Jeanne Siméon ép Eychart Divers gauche Valentine Labourdette Ecologistes Maud Gatel Ensemble ! (Majorité présidentielle) Dominique Edon-Guillot Divers extrême gauche Saddia Cousin Rassemblement National Olivia Polski Nouvelle union populaire écologique et sociale Marie-Claire Carrere-Gee Les Républicains Franck Layré-Cassou Reconquête ! Nolwenn Le Gac Divers Laurent Vinciguerra Divers extrême gauche

Candidats dans la 12ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste Benoît de Clinchamp-Bellegarde Reconquête ! Chloé Bouley Union des Démocrates et des Indépendants Olivia Gregoire Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jérôme Loriau Les Républicains Muriel Monchal Divers extrême gauche Jean-Luc Battini Ecologistes Michael Minev Divers Annel Delinot Divers Céline Malaisé Nouvelle union populaire écologique et sociale Sidonie Vierne Droite souverainiste Agnès Pageard Rassemblement National

Candidats dans la 13ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste Nicolas Jeanneté Divers droite Mickaël Marinho Divers centre Muriel Fusi Ecologistes Pierre Dargham Divers gauche Corinne Roethlisberger Divers extrême gauche Maïalen Mallet Divers gauche Ornella Evangelista Reconquête ! Nadia Trainar Divers centre Aminata Niakaté Nouvelle union populaire écologique et sociale Isabelle Bolvin Rassemblement National Daniele Morel Divers gauche David Amiel Ensemble ! (Majorité présidentielle) Dominique Bourse-Provence Droite souverainiste

Candidats dans la 14ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste Francis Szpiner Les Républicains Catherine Kratz Divers centre Anne de la Brélie Rassemblement National Sébastien Pilard Reconquête ! Isabelle Mathurin Divers gauche Serge Dordoigne Ecologistes Marie Bourdy Divers extrême gauche Benjamin Haddad Ensemble ! (Majorité présidentielle) Wendy Achour Divers gauche Julie Maury Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 15ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste Apolline Tyburczy Ecologistes Philippe Houplain Reconquête ! Albertine Sylvestre Divers Marie-Josée Boulaire Rassemblement National Danielle Simonnet Nouvelle union populaire écologique et sociale François-Marie Didier Les Républicains Mohamad Gassama Ensemble ! (Majorité présidentielle) Lamia El Aaraje Divers gauche Pauline Zeka Lema Divers extrême gauche Sandrine Adobati Divers Philippe Aragon Divers centre Thierry Jean Pierre Nobin Divers extrême gauche Arnaud Charvillat Divers extrême gauche

Candidats dans la 16ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste Sarah Legrain Nouvelle union populaire écologique et sociale Nordine El-Marbati Divers extrême gauche Yanis Bacha Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marie Toubiana Les Républicains Ivan Marchika Divers extrême gauche Laurent Fournier Divers centre Sébastien Coupel Ecologistes Jihane Arous Divers Nathalie Monsauret Rassemblement National François Bechieau Divers gauche Hakima Khelfa Divers Caroline Desgrange Reconquête !

Candidats dans la 17ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste Mams Yaffa Ecologistes Danièle Obono Nouvelle union populaire écologique et sociale Béatrice Faillès Parti radical de gauche Abdellah Aksas Divers extrême gauche Marianna Técher Rassemblement National Marie Falicon Reconquête ! Youcef Hadbi Divers Clement Fiquet Divers Pierre Sigler Ecologistes Angélique Michel Les Républicains Mohamed Bachir Divers Kolia Bénié Ensemble ! (Majorité présidentielle) Annie Clement Divers droite Siwar Larguech Divers gauche

Candidats dans la 18ème circonscription de Paris

Tête de liste Liste Johannes Christoph Leininger Divers Pierre-Yves Bournazel Ensemble ! (Majorité présidentielle) Julia Carrasco Rassemblement National Axelle Le Gal de Kerangal Reconquête ! Laurent Boula Divers droite Philippe Heracles Charles Cambourakis Divers Nicolas Ravailhe Divers gauche Victor Le Divers Annie Boubault Divers extrême gauche Marc Elyasni Divers Rudolph Granier Les Républicains Aymeric Caron Nouvelle union populaire écologique et sociale

Qui sont les députés de Paris, arrondissement par arrondissement ? Linternaute vous propose d'apprendre à connaître vos députés et fait la synthèse de leurs votes sur des principales réformes d'Emmanuel Macron. Sélectionnez un arrondissement dans la liste ci-dessous pour connaître son ou sa député(e). Pour en savoir plus : voir la méthodologie

Législatives 2022 à Paris : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 35% des suffrages au premier tour à Paris. L'ancien banquier d'affaires avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 30% et 8% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Paris avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 85% des voix, laissant donc à Marine Le Pen 15% des voix. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il compter sur cette ville pour remporter la majorité de l'Assemblée nationale ? Quel sera le résultat des législatives à Paris (75) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains.