Les habitants d'Abbaretz avaient offert 21,12% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape initiale de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,66% et 2,53% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 27,31% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Abbaretz.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Abbaretz ?

Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à la dernière élection à la présidence de la République à Abbaretz avec 29,32% des suffrages exprimés, au 1er round. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 23,56%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 21,12% et Éric Zemmour à 5,5%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront peut-être remettre en question ce tableau et donc le résultat des législatives à Abbaretz, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point vendredi soir, devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%.