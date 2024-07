Résultat des législatives 2024 à Teillé (44440) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La gauche a gagné du terrain depuis deux ans à Teillé Le Front populaire qui s'avance cette fois a marqué le bilan du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour ce dimanche. Cette base est déjà élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Teillé, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 36,06% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Ce qui correspond à une évolution en comparaison des 35,58% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 53,89% à l'époque.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 18 points à Teillé Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 18 points à Teillé entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Quoi qu'il se passe, une étape de plus pourrait être franchie ce dimanche soir.

20:29 - Les données des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Teillé ? Reste maintenant à déterminer si la tendance au second tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. Avec 35,58% à Teillé, le binôme Nupes était en revanche gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Teillé choisira d'ailleurs Jean-Claude Raux au second tour, finalement en tête localement avec 53,89%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,11%.

20:05 - Quel score à Teillé pour le bloc Union de gauche ce dimanche ? Grâce à 36,06% des bulletins de vote, Jean-Claude Raux (Union de la gauche) a pris la pôle position à Teillé, dimanche 30 juin 2024 pour le 1er tour des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Julio Pichon (Rassemblement National) et Alain Hunault (Divers droite) avec 33,63% et 26,44% des votants. Jean-Claude Raux était aussi en tête dans la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique dans son ensemble, avec cette fois 34,16%, devant Julio Pichon avec 32,85% et Alain Hunault avec 29,18%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Teillé : quelle évolution ? Comment votent ordinairement les électeurs de cette commune ? Le 30 juin dernier, 30,14% des électeurs de Teillé n'ont pas voté au 1er tour des législatives 2024, un chiffre inférieur de 17 points à celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 47,76% des inscrits sur les listes électorales de Teillé (44) avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 54,82% pour les européennes de 2019. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation à Teillé va-t-elle descendre à l'occasion du second tour des législatives ? L'abstention est l'une des clés des élections législatives. Le taux de votants à Teillé pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 69,86%, dimanche dernier. Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 335 personnes en âge de voter dans la commune, 75,22% étaient allées voter. La participation était de 77,6% au premier tour, soit 1 036 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 46,21% au premier tour et 45,68% au deuxième tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont de nature à inciter les citoyens de Teillé à ne pas rester chez eux.

17:29 - Teillé : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Teillé, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,04%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (86,53%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 615 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,01%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,64%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Teillé mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,68% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.