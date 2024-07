Résultat des législatives 2024 à Saint-Aubin-des-Châteaux (44110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Un potentiel de 27% à 33,97% pour le Front populaire à Saint-Aubin-des-Châteaux Une autre question qui enveloppe ces élections sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. L'ensemble a obtenu un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à Saint-Aubin-des-Châteaux, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 33,97% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score en hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (4 points de plus). Il faudra désormais atteindre 58,88% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - L'extrême droite a fortement gagné du terrain à Saint-Aubin-des-Châteaux en 2 ans Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont atteint plus de 33% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà progressé de 16 points ici entre 2022 et 2024. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN finisse vainqueur à Saint-Aubin-des-Châteaux ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que peuvent signifier les scores des législatives 2022 pour Saint-Aubin-des-Châteaux ? Le nombre de votes en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces élections localement, comme dans le reste du pays. Mis en échec en 2022 dans la commune, le RN garde cette fois toutes ses chances de triompher à la fin de l'élection localement. Aux législatives il y a deux ans à Saint-Aubin-des-Châteaux, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 21,35% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 29,56% pour Jean-Claude Raux (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 58,88%. Jean-Claude Raux conservait donc son avance sur place.

20:05 - Déjà 37,58% pour le RN à Saint-Aubin-des-Châteaux aux élections législatives Dimanche 30 juin 2024, les habitants de Saint-Aubin-des-Châteaux ont placé en tête Julio Pichon (Rassemblement National), qui a accumulé 37,58% des suffrages. Jean-Claude Raux (Front populaire) et Alain Hunault (Divers droite) suivaient en décrochant respectivement 33,97% et 24,01% des électeurs à l'échelle de la ville. Les habitants de Saint-Aubin-des-Châteaux n'avaient pas choisi la même sensibilité politique que ceux de la circonscription, puisque Jean-Claude Raux s'y taillait la part du lion, avec cette fois 34,16% devant Julio Pichon avec 32,85% et Alain Hunault avec 29,18%.

19:21 - Participation aux législatives à Saint-Aubin-des-Châteaux : un record par rapport au scrutin européen ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des consultations politiques passées ? Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au premier round des législatives 2024 à Saint-Aubin-des-Châteaux était de 29,92%, en dessous de 21 points de celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 50,28% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Aubin-des-Châteaux avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 54,22% il y a cinq ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats aux législatives 2024 à Saint-Aubin-des-Châteaux L'une des clés du scrutin législatif 2024 est incontestablement l'étendue de la participation. Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Aubin-des-Châteaux au 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 29,92%. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, sur les 1 241 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 19,98% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,17% au premier tour. Au second tour, 55,94% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La question des retraites et l'insécurité seraient notamment susceptibles de ramener les citoyens de Saint-Aubin-des-Châteaux (44110) dans les bureaux de vote.

17:29 - Les données démographiques de Saint-Aubin-des-Châteaux révèlent les tendances électorales Dans la ville de Saint-Aubin-des-Châteaux, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections législatives. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 21,94% des résidents sont des enfants, et 23,21% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (77,68%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 571 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,73%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,06%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Aubin-des-Châteaux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,16% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.