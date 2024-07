Résultat des législatives 2024 au Gâvre (44130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La gauche dans la course aussi au Gâvre pour ces législatives ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. La somme de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, au Gâvre, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 43,23% des votes dans la localité. Une évolution de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Reste désormais à savoir si la gauche égalera ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 61,02% à l'époque.

20:58 - Les performances du Rassemblement national au Gâvre aux dernières législatives A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella aux législatives 2024 sera très analysé. Le parti lepéniste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire une nouvelle fièvre bleu marine au Gâvre ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre les législatives de 2022 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 13 points dans la municipalité.

20:29 - Jean-Claude Raux (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en tête lors des législatives il y a deux ans au Gâvre Il s'agit dorénavant de déterminer si l'évolution des scores au second tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou différente. Avec 41,02% au Gâvre, le binôme LFI-PS-PC-EELV avait en revanche été gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second round,c'est encore Jean-Claude Raux qui cumulera le plus de votes, avec 61,02% sur la seule circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,98%.

20:05 - Jean-Claude Raux (Nouveau Front populaire) en tête lors de la législative au Gâvre Dimanche 30 juin, les électeurs du Gâvre ont plébiscité Jean-Claude Raux (Front populaire), à qui ils ont accordé 43,23% des voix. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Julio Pichon (Rassemblement National) et Alain Hunault (Divers droite) avec 27,4% et 24,13% des électeurs. Jean-Claude Raux était aussi en tête dans la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique dans son ensemble, avec cette fois 34,16%, devant Julio Pichon avec 32,85% et Alain Hunault avec 29,18%.

19:21 - Et que retenir de la participation par rapport au scrutin européen au Gâvre ? Au cours des dernières années, les 1 892 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 au Gâvre était de 28,51%, en dessous de celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 1 312 inscrits sur les listes électorales au Gâvre, 49,16% avaient en effet déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 52,13% lors des élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à 12 h et 45% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2024 au Gâvre Le niveau de participation constitue indiscutablement un facteur décisif des législatives 2024. Dans la commune, dimanche, 28,51% des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,62% au premier tour et 51,65% au second tour. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,28% des votants de la commune, contre une abstention de 24,13% au second tour. Les jeunes montrent souvent un désintérêt pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives au Gâvre ?

17:29 - Tendances démographiques et électorales au Gâvre : ce qu'il faut retenir Devant le bureau de vote du Gâvre, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 861 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 83 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 017 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (81,15%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 34,48% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 34,57% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 156,58 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Au Gâvre, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir partagé et florissant.