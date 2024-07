En direct

21:11 - À Soudan, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier a des chances de rassembler une partie importante des électeurs en France. Dimanche dernier, l'ensemble a récolté un peu plus de 28% des voix au niveau de la France alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Le décompte de voix s'avère important : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Soudan, le binôme Front populaire a pour sa part glané 24,13% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective néanmoins avec les 25,07% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - 16 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à Soudan L'écart entre les scores du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà récupéré 16 points ici entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour positif pour le clan macroniste en 2022 A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella aux législatives 2024 sera ainsi très instructif. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois des chances de triompher à la fin de l'élection localement. Les élections législatives de l'époque à Soudan ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 20,92% dans la commune, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 25,07% des voix. Bis repetita au second tour, les bureaux de vote laissant cette fois le binôme Ensemble ! L'emporter, avec 54,10%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,90%.

20:05 - Julio Pichon (Rassemblement National) déjà en avance avec 36,95% à Soudan aux législatives Julio Pichon (Rassemblement National) a accumulé 36,95% des votes à Soudan dimanche 30 juin 2024, au soir du premier tour des élections législatives. Alain Hunault (Divers droite) et Jean-Claude Raux (Union de la gauche) suivaient en recevant respectivement 35,44% et 24,13% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente en considérant tous les votants de la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique, puisque c'est Jean-Claude Raux qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 34,16% devant Julio Pichon avec 32,85% et Alain Hunault avec 29,18%. Un résultat qui changera le visage du second round dans la zone.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Soudan lors des derniers scrutins Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Le 1er tour des élections législatives 2024 à Soudan a connu une participation de 68,98%, supérieure de 20 points à celle des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 48,24% des personnes aptes à voter à Soudan avaient en effet participé à l'élection, contre une participation de 44,77% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter au 2e tour des législatives à Soudan ? La participation est sans nul doute l'une des clés des législatives 2024. Dans la ville, dimanche, 31,02% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 25,57% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 26,28% au deuxième tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,04% au premier tour. Au second tour, 51,88% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Les populations des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Soudan ?

17:29 - Analyse socio-économique de Soudan : perspectives électorales Dans les rues de Soudan, le scrutin est en cours. Dotée de 995 logements pour 1 981 habitants, la densité de la commune est de 37 habitants par km². Avec 88 entreprises, Soudan est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (18,39%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,54% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,58%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 25 881 euros/an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Soudan, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.