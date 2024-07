Résultat des législatives 2024 à Châteaubriant : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - L'avenir de la France se dessine aussi à Châteaubriant

Dans la commune de Châteaubriant, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? La répartition démographique peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans l'agglomération, 16,34% des résidents sont des enfants, et 11,73% sont des personnes âgées. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (25,81%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 3 993 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,42%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,57%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Châteaubriant mettent en relief une diversité de qualifications, avec 39,56% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.