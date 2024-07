Résultat des législatives 2024 à Vay (44170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un potentiel de 62,04% au second tour pour la gauche à Vay Avec un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale à l'issue du premier round des législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche en 2022 au même stade. Un score qui pourrait lui permettre de concurrencer le RN au second tour. La réserve de voix apparaît déjà comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement il y a une semaine, à Vay, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 41,15% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Ce qui correspond à un progrès par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (2 points de plus). Il faudra désormais atteindre 62,04% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement séduit à Vay en 2 ans Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette législative. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau local entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Quoi qu'il se passe, une marche de plus devrait être effacée ce dimanche soir.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Vay Ce résultat du premier tour est immanquablement à mettre en face de l'élection en 2022. Les élections législatives à l'époque à Vay bénéficieront en revanche, au premier tour, aux candidats LFI-PS-PC-EELV qui réuniront 39,64% des voix dans la commune, qui votait déjà pour la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket LFI-PS-PC-EELV avec 62,04% contre 37,96% pour les perdants. Jean-Claude Raux remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Jean-Claude Raux (Nouveau Front populaire) en tête avec 41,15% à Vay aux législatives Jean-Claude Raux (Union de la gauche) a engrangé 41,15% des voix à Vay le 30 juin dernier, au soir du 1er tour des législatives. Julio Pichon (Rassemblement National) et Alain Hunault (Divers droite) suivaient en recevant, dans l'ordre, 30,29% et 25,1% des électeurs à l'échelle de la métropole. Jean-Claude Raux était aussi en tête dans la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique dans son ensemble, avec cette fois 34,16%, devant Julio Pichon avec 32,85% et Alain Hunault avec 29,18%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Vay ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des scrutins électoraux passés ? À Vay, le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 69,9%, dépassant celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 1 526 inscrits sur les listes électorales à Vay, 51,38% étaient allés voter, contre une participation de 43,31% en 2019. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Vay lors du deuxième round des législatives ? À Vay, le taux d'abstention est indiscutablement l'un des critères principaux des législatives. Dans la localité, dimanche, 30,1% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 22,36% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 23,28% au deuxième tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,17% au premier tour. Au second tour, 52,43% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Vay Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la deuxième manche des législatives à Vay comme partout. Avec une population de 2 052 habitants répartis dans 918 logements, cette commune présente une densité de 57 habitants/km². Avec 112 entreprises, Vay est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une automobile (83,44%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,62% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,04%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2094,06 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Vay, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.