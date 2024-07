Résultat des législatives 2024 à Moisdon-la-Rivière (44520) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Les suffrages du Front populaire en question Une autre incertitude qui enveloppe ces élections de 2024 est celle du poids de la gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire dès le premier tour. Le bloc a rassemblé 28,06% des suffrages au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 27,84% des bulletins à Moisdon-la-Rivière. Un score en forte hausse par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (+6 points).

20:58 - L'époustouflante évolution du RN à Moisdon-la-Rivière en 2 ans L'écart entre les scores du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors que sur la France entière, les scores du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des suffrages aux législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 16 points ici entre 2022 et 2024. Un niveau de plus devrait être franchi ce 7 juillet au soir.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce soir ? Le verdict de l'élection de 2022 apparaît aussi comme un élément à décortiquer au moment du rendez-vous politique de ce 7 juillet. A l'époque à Moisdon-la-Rivière, lors des élections du Parlement, le score était de 32,57% pour Jordan Esnault (LREM), Moisdon-la-Rivière faisant déjà partie de la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle (60,85% contre 39,15% pour Nupes). Jordan Esnault remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel verdict dans les urnes au 2e tour des législatives à Moisdon-la-Rivière ? Selon les enquêtes des sondeurs établies sur la base des résultats du premier tour, l'alliance RN-LR pourrait s'arroger pas loin de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes préserveraient jusqu'à 120 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Au soir du premier round de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les habitants de Moisdon-la-Rivière ont préféré Alain Hunault (Divers droite), à qui ils ont accordé 39,69% des voix. Julio Pichon (Rassemblement National) recueillait 29,29%. Ensuite, Jean-Claude Raux (Nouveau Front populaire) glanait 27,84% des électeurs. La circonscription n'a en revanche pris tout à fait la même orientation que la ville, puisque c'est Jean-Claude Raux qui y remportait ce premier tour, avec 34,16% devant Julio Pichon avec 32,85% et Alain Hunault avec 29,18%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Moisdon-la-Rivière ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? À Moisdon-la-Rivière, le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 a été de 72,18%, surpassant celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, le pourcentage de participation s'élevait en effet à 52,69% dans la commune de Moisdon-la-Rivière. La participation était de 53,11% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Moisdon-la-Rivière, la grande inconnue de ces législatives 2024 demeure l'abstention À Moisdon-la-Rivière, l'abstention est indiscutablement l'une des clés des élections législatives 2024. L'abstention était de 27,82% à Moisdon-la-Rivière lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,37% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 22,21% au deuxième tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 représentait 48,57% au premier tour. Au deuxième tour, 48,1% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Moisdon-la-Rivière ? Les habitants des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Moisdon-la-Rivière ?

17:29 - Moisdon-la-Rivière : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment les électeurs de Moisdon-la-Rivière peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? Dans la ville, 19,67% des résidents sont des enfants, et 9,81% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (77,3%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 757 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,46%) révèle des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,79%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Moisdon-la-Rivière mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 34,43% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.