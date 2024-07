Résultat des législatives 2024 à Blain : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Dynamique électorale à Blain : une analyse socio-démographique

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Blain se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 10 187 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 571 entreprises, Blain offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 20,5% des résidents sont des enfants, et 23,84% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 144 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 9,64%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 25 623 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. Blain incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.