Résultat des législatives 2024 à Rougé (44660) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont décider les supporters du Front populaire à Rougé ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections a fait une percée lors du premier tour des législatives, avec plus de 28% au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour dans les urnes. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Rougé, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 25,13% des votes dans la localité. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (24,25%).

20:58 - La forte évolution du RN à Rougé en 2 ans L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. La progression du parti, qui s'élève déjà à 17 points à Rougé entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse vainqueur à Rougé ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour qui avait souri au clan macroniste il y a deux ans Le score en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce 7 juillet va ainsi être le déterminant localement pour le second tour de ces élections. Mis en échec en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette année triompher à la fin de l'élection localement. Le RN avait en revanche été battu au premier tour des législatives à l'époque à Rougé, comptant 20,71%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 24,25% des voix. Au second tour cette fois, la première place reviendra au ticket Ensemble ! Avec 52,52% contre 47,48% pour les perdants. Mais c'est Jordan Esnault (Ensemble !) qui l'emportait cette fois, avec 52,52%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,48%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Dimanche 30 juin dernier, les habitants de Rougé ont placé en tête Julio Pichon (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 37,22% des bulletins de vote. Alain Hunault (Divers droite) et Jean-Claude Raux (Union de la gauche) suivaient en recevant, dans l'ordre, 34,2% et 25,13% des électeurs à l'échelle de la métropole. La tête de la course était sensiblement différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Jean-Claude Raux qui y remportait ce premier tour, avec cette fois 34,16% devant Julio Pichon avec 32,85% et Alain Hunault avec 29,18%. Le classement du second tour se profile donc comme assez différent du premier ce 7 juillet.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Rougé ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il faut également étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Le 30 juin dernier, le pourcentage d'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Rougé était de 32,29%, en dessous de celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, 53,95% des personnes en âge de participer à une élection à Rougé avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 52,61% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 heures.

18:35 - 67,71% de participation lors du 1er round des législatives 2024 à Rougé Le niveau d'abstention constitue incontestablement un facteur décisif de ce scrutin législatif 2024. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Rougé s'élevait à 32,29%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,96% au premier tour et 57,66% au deuxième tour. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 26,35% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 24,2% au premier tour. La volonté de changement des habitants est par exemple capable de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Rougé.

17:29 - Rougé aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence la population de Rougé exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 39 hab/km² et 43,44% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,6% peut agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives sur l'emploi. Le taux d'agriculteurs, qui représente 8,15%, montre que l'agriculture reste une part significative du tissu socio-économique de la commune. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,84%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,34%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Rougé mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,89% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.