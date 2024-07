Résultat des législatives 2024 à Ancenis-Saint-Géréon : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Ancenis-Saint-Géréon : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Au cœur de la campagne électorale législative, Ancenis-Saint-Géréon est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 11 099 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 983 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 27,16% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les 484 résidents étrangers, représentant 4,37% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,55%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2273,91 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Ancenis-Saint-Géréon manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mouvement.