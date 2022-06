Résultat de la législative à Aigondigné : en direct

12/06/22 11:25

A l'occasion de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 30,3% des suffrages au premier tour à Aigondigné, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 23,3% et 21,7% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants d'Aigondigné avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 61,6% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 38,4% des suffrages. Les habitants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales d'Aigondigné ( Deux-Sèvres ) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils seront priés de contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.