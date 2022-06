Résultat de la législative à Ancenis-Saint-Géréon : en direct

En direct

17:12 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Ancenis-Saint-Géréon ? Les tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho à Ancenis-Saint-Géréon. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Le premier tour de la dernière présidentielle, à Ancenis-Saint-Géréon cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 33,99% des suffrages. En seconde position, remontait Jean-Luc Mélenchon à 21,69%, puis Marine Le Pen à 16,7% et Yannick Jadot à 7,62%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche près de 28% en France, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces élections législatives 2022 à Ancenis-Saint-Géréon L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera immanquablement la participation à Ancenis-Saint-Géréon. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions en matière économique et énergétique seraient de nature à impacter le pourcentage de participation à Ancenis-Saint-Géréon (44150). Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,11% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 78,73% au premier tour, ce qui représentait 6 614 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - L'abstention aux élections législatives à Ancenis-Saint-Géréon va-t-elle faire mieux qu'en 2017 ? Comment votent d'habitude les citoyens de cette agglomération ? Au moment des dernières élections législatives, 5 502 personnes en capacité de voter à Ancenis-Saint-Géréon avaient participé à l'élection au premier tour (soit 53,44%). La participation était de 47,06% pour le deuxième round. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.