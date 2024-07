Résultat des législatives 2024 à Abbaretz (44170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche unie a fait 51,52% au second tour il y a deux ans Avec plus de 28% des suffrages au niveau national au terme du 1er round des législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la Nupes. Un score qui pourrait lui permettre de contester la victoire annoncée du RN ce soir. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Abbaretz, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 34,94% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 51,52% à l'époque.

20:58 - 16 points grattés en 2 ans par le RN à Abbaretz Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 16 points à Abbaretz entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Quel que soit le résultat, une marche de plus devrait être effacée ce dimanche soir.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Abbaretz ? Regarder dans le rétro pour analyser les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 semble aussi une évidence au moment de ce second tour crucial du 7 juillet. Avec 35,24% à Abbaretz, le binôme LFI-PS-PC-EELV était en revanche gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire, la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique. Abbaretz se tournera d'ailleurs encore vers Jean-Claude Raux au second tour, finalement à la première place localement avec 51,52%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,48%.

20:05 - Le Nouveau Front populaire en tête à ce stade aux élections législatives à Abbaretz Jean-Claude Raux (Front populaire) a enregistré 34,94% des votes à Abbaretz le 30 juin dernier, à l'occasion du 1er tour des législatives. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Julio Pichon (Rassemblement National) et Alain Hunault (Divers droite) avec 31,79% et 29,84% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Jean-Claude Raux glanant cette fois 34,16%, devant Julio Pichon avec 32,85% et Alain Hunault avec 29,18%.

19:21 - L'abstention étudiée à la loupe à Abbaretz Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut également analyser les résultats des dernières élections. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Abbaretz a connu un pourcentage d'abstention de 31,24%, plus bas que celui des dernières européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, 50,49% des électeurs d'Abbaretz (44) avaient en effet boudé les urnes, contre une abstention de 51,4% pour le scrutin européen de 2019. Pour information, au niveau national, l'abstention aux européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au deuxième tour à Abbaretz ? La participation constitue à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives 2024. Dans la localité, le pourcentage d'abstention pour le premier tour des législatives 2024 a atteint 31,24%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,68% au premier tour et 55,34% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Abbaretz ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 28,46% des votants de la localité. L'abstention était de 24,21% au premier tour.

17:29 - Dynamique électorale à Abbaretz : une analyse socio-démographique Quel portrait faire d'Abbaretz, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 2 043 habitants répartis dans 956 logements, cette localité présente une densité de 33 habitants/km². L'existence de 99 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la localité, 22,76% des résidents sont des enfants, et 5,98% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 32,16% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,04%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 23 879 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Abbaretz, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.