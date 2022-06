Résultat de la législative à Argentré-du-Plessis : 2e tour en direct

19/06/22 17:24

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Argentré-du-Plessis sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Argentré-du-Plessis. En direct 17:24 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée à Argentré-du-Plessis D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Les sondages à l'échelle du pays ont quelquefois tendance à lisser des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Argentré-du-Plessis. Avec 39,82% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Argentré-du-Plessis dimanche 12 juin pour le 1er tour des législatives. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 22,53% des voix. La candidature Les Républicains recueille 16,65% des votes. 13:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Argentré-du-Plessis reste la participation Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage d'abstention qui bat des records durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au deuxième tour et 55,4% en 2012. Au cours des dernières années, les 4574 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, durant les élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 48,21% des électeurs d'Argentré-du-Plessis au tour deux, en d’autres termes seulement 1679 votants avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote. 10:30 - Nouvelle manche des législatives à Argentré-du-Plessis ! La cité d'Argentré-du-Plessis ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. Seuls les finalistes qualifiés il y a sept jours se soumettent au vote pour ce 2e tour de l'élection législative à Argentré-du-Plessis. Découvrez l'élu à compter de 20 heures ci-dessus.

Résultats des législatives 2022 à Argentré-du-Plessis - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Argentré-du-Plessis aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste Gilles Renault Nouvelle union populaire écologique et sociale Christine Le Nabour-Cloarec Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Argentré-du-Plessis - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Argentré-du-Plessis

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Argentré-du-Plessis Christine Le Nabour-Cloarec (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,43% 39,82% Gilles Renault (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,05% 22,53% Jonathan Houillot Les Républicains 16,79% 16,65% Françoise Gilois Rassemblement National 13,42% 12,88% Marie de Blic Reconquête ! 2,72% 2,41% Michel Austerlitz Divers gauche 2,34% 1,47% Marion Stubert Ecologistes 1,38% 1,71% Denis Beaurain Droite souverainiste 1,34% 1,00% Christelle Jarny Divers extrême gauche 0,79% 0,59% Pamela Deline Divers 0,76% 0,94% Participation au scrutin Circonscription Argentré-du-Plessis Taux de participation 50,49% 49,29% Taux d'abstention 49,51% 50,71% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,55% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 0,75% Nombre de votants 55 398 1 740

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l'élection législative 2022 à Argentré-du-Plessis. Au sein de la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, les 3530 citoyens d'Argentré-du-Plessis se sont prononcés pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de la participation s'établit à 49% des habitants habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune pour la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine. Au niveau de la ville, Christine Le Nabour-Cloarec a réuni 40% des voix. Elle arrive devant Gilles Renault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jonathan Houillot (Les Républicains) qui recueillent dans l'ordre 23% et 17% des suffrages. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs d'Argentré-du-Plessis. Les habitants de 70 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Législatives 2022 à Argentré-du-Plessis : les enjeux