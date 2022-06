Résultat de la législative à Attichy : 2e tour en direct

Un des enjeux majeurs de ces élections législatives, en France, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. À Attichy, le candidat de la gauche réunie avait obtenu 17,2% des suffrages il y a une semaine. Ce premier résultat est cependant à comparer avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Or à Attichy, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 13,26%, 3,93%, 1,47% et 1,96% le 10 avril. La coalition de gauche pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 20,62% à Attichy pour ce premier tour.

15:30 - À Attichy, la candidature Les Républicains en tête

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. Les études d'opinion à l'échelle nationale ont parfois tendance à cacher des réalités locales délicates, comme par exemple à Attichy. Grâce à 38,59% des suffrages, la candidature Les Républicains s'est imposée à Attichy à l'occasion du premier round de la législative dimanche 12 juin. En seconde place, la candidature Rassemblement National recueille 20,9% des voix. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 17,2% des voix.