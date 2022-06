Résultat de la législative à Bais : 2e tour en direct

19/06/22 18:37

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bais sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bais. En direct 18:37 - La Nupes avait terminé au pied du podium à Bais il y a une semaine La coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint 18,05% des voix au 1er tour de la législative dimanche dernier à Bais. Ce premier résultat est toutefois à évaluer au regard des suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 12,2%, 3,91%, 1,72% et 1,41% le 10 avril. Voilà qui donnait un potentiel de 19,24% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune. 15:30 - À Bais, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première place Grâce à 36,24% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Bais le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour des législatives. Les candidats Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale captent respectivement 18,34% et 18,05% des votes. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - La grande inconnue de ces législatives à Bais reste l'abstention L'observation des scrutins antérieurs est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, parmi les 1626 inscrits sur les listes électorales à Bais, 46,43% avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec une participation de 37,95% pour le second tour. Le second tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au deuxième tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - Les élections sont démarrées à Bais ! A quelle heure ferment les bureaux de vote ? Bienvenue sur cette page où vous pourrez vivre ce 2ème tour des législatives à Bais, jusqu'à ce que le résultat soit communiqué. Se trouvent en lice les postulants qualifiés il y a 7 jours et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de deuxième tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Bais - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bais aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste Gilles Renault Nouvelle union populaire écologique et sociale Christine Le Nabour-Cloarec Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Bais - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bais

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bais Christine Le Nabour-Cloarec (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,43% 36,24% Gilles Renault (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,05% 18,05% Jonathan Houillot Les Républicains 16,79% 18,34% Françoise Gilois Rassemblement National 13,42% 16,59% Marie de Blic Reconquête ! 2,72% 3,20% Michel Austerlitz Divers gauche 2,34% 2,47% Marion Stubert Ecologistes 1,38% 1,02% Denis Beaurain Droite souverainiste 1,34% 1,75% Christelle Jarny Divers extrême gauche 0,79% 1,60% Pamela Deline Divers 0,76% 0,73% Participation au scrutin Circonscription Bais Taux de participation 50,49% 40,78% Taux d'abstention 49,51% 59,22% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,14% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 1,14% Nombre de votants 55 398 703

Le résultat de l'élection législative à Bais est tombé. La candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 1724 citoyens de la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine et résidant à Bais. La participation parmi les électeurs habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine s'établit à 41%, ce qui représente 703 votants. Les citoyens des 70 autres communes de cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Bais ? Christine Le Nabour-Cloarec a amassé 36% des voix. Jonathan Houillot (Les Républicains) et Gilles Renault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à 18% et 18% des suffrages.

Législatives 2022 à Bais : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 38% des suffrages au premier tour à Bais. Celui qui était candidat à sa réélection avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 12% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Bais grâce à 60% des voix, abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 40% des voix. Le président de la République aura-t-il la possibilité de remporter la majorité à l'hémicycle au regard des votes qu'il a rassemblés dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales habitant à Bais (35) seront invités à contribuer aux législatives comme l'ensemble des Français. Pour quel candidat pencheront-ils ?