Résultat des législatives à Ballon-Saint Mars : l'élection 2024 en direct

12:08 - La participation aux élections législatives à Ballon-Saint Mars (72290)

Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Début juin, lors des élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 49,76% au niveau de Ballon-Saint Mars, contre une abstention de 46,71% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 53,97% au premier tour et seulement 54,4% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Ballon-Saint Mars ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.